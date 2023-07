Tillmann Sommer hat seinen Vorjahreserfolg bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften der Kanuten wiederholt und die Bronzemedaille in Auronzo gewonnen. Es war nicht die einzige Medaille, mit der SCM-Athleten in Italien glänzten.

Auronzo/Magdeburg - Sicherheitshalber hat Tillmann Sommer mit gar keiner Medaille gerechnet. „Wir sind mit der Einstellung an den Start gegangen, dass wir nichts zu verlieren haben“, berichtete der Kajak-Fahrer vom SC Magdeburg. Und so paddelte er mit Jonas Borkowski aus Essen am Sonnabend im Finale im K2 über 500 Meter auf Bahn zwei befreit dem Ziel entgegen. „Wir haben den Endspurt einfach ein bisschen früher gesetzt als sonst in der Hoffnung, dass wir es bis zum Ende schaffen“, berichtete der 19-Jährige über den Rennverlauf. Und sie haben es geschafft: Das deutsche Duo gewann bei den Weltmeisterschaften in Auronzo (Italien) in der U 23 die Bronzemedaille. Wie bereits im vergangenen Jahr, nur waren sie damals noch Junioren.