SCM-Nachwuchs hat keine Zeit zum Verschnaufen

Berlin/Magdeburg - Fünf Starts, fünf Siege: So lautete die beeindruckende Bilanz von Kiran Winkler bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin. Der Schwimmer des SC Magdeburg war bei seinen Lagen-Starts über 200 und 400 Meter ebenso wenig zu stoppen wie über 200, 400 und 800 Meter Freistil. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung“, sagte Winkler. Bereits nach dem ersten Tag, als er die 400 Meter Lagen gewann, hatte er den Eindruck, dass diese Woche im Europa-Sportpark erfolgreich verlaufen könnte. „Ich habe mich gut gefühlt in der Halle“, so der 17-Jährige. Dabei hatte er im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada in Spanien gar nicht die Lagenstrecken trainiert: „Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Aber nachdem der erste Tag erfolgreich verlaufen ist, wollte ich daran weiter anknüpfen.“