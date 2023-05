Magdeburg - Luca Schöttge ist an diesem April-Nachmittag entspannt aus dem Wasser gestiegen, mit einem Lächeln des Glücks, das er erst im Becken und dann mit Blick auf die digitale Anzeigetafel gefunden hatte: 4:26,91 Minuten standen dort nach dem Finale über 400 Meter Lagen bei den Berlin Swim Open für ihn notiert. Das Resultat bedeutete zum einen eine neue Bestzeit. Zum anderen bedeutete es vor allem die Norm für die Junioren-Europameisterschaften in Belgrad (Serbien/23. bis 29. Juli). „Das habe ich mir für ihn gewünscht, weil Luca unheimlich fleißig im Training ist“, sagte Coach Stefan Döbler nach dem Zielanschlag seines SCM-Schützlings in der Halle im Europa-Sportpark.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.