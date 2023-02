Der Saisonstart für die Ruderer rückt näher. Für die Nachwuchsathleten des SC Magdeburg um ihren Trainer Paul Zander geht die Vorbereitung daher in die heiße Phase. Mehrere Trainingslager stehen an.

SCM-Talente schuften in Trainingslagern für U-Weltmeisterschaften

Magdeburg - Für die Schützlinge von Paul Zander stehen anstrengende Wochen bevor. In den Trainingslagern wollen die Ruderer des SC Magdeburg die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen. „Unsere großen Ziele sind die U-23-WM in Plowdiw und die U-19-WM in Paris“, blickt Zander auf die Jahreshöhepunkte voraus.