Magdeburg. - Es waren die Szenen rund um die 45. Spielminute, die Julian Bauer im Nachhinein noch einige Male durch den Kopf gingen. Gerade hatte Sebastian Bialas die A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg im Gipfeltreffen der Bundesliga-Meisterrunde 1 gegen die Füchse Berlin nach einem Durchbruch im Zentrum mit 21:20 in Führung gebracht. Nur Augenblicke später war der 19-Jährige in der Abwehr zur Stelle, fing ein Anspiel an den Kreis ab. Und weil Euan Johnson im folgenden Angriff regelwidrig am Wurf gehindert wurde, hatte Pablo Lange per Siebenmeter die Chance, auf zwei Tore vor für den SCM zu stellen. Dies gelang nicht, die Grün-Roten konnten das Momentum in dieser entscheidenden Phase der Partie am vergangenen Sonntag nicht drehen – und mussten sich am Ende mit 25:28 (13:13) geschlagen geben.