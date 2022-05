SCM vergibt Zweitspielrecht für Youngsters

Renars Ucins (Nr. 10) in der Jubeltraube des SCM: Er wird ab sofort für Hannover-Burgdorf II auflaufen.

Magdeburg - Mit dem vorzeitigen Klassenerhalt in der 3. Liga haben sich die Handball-Youngsters des SC Magdeburg in eine komfortable Situation gebracht – und die künftigen Arbeitgeber einiger Grün-Roten. Diese können noch in dieser Saison die Qualitäten ihrer Neuzugänge nutzen.