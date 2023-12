Die SCM-Youngsters gewinnen das Verfolger-Duell gegen den TSV Altenholz mit 35:33. Dabei holt das Team von Christoph Theuerkauf in Hälfte zwei einen Fünf-Tore-Rückstand auf.

Stadtfeld - Als sich Alexander Möller über die linke Seite durchtankte und den Ball unter starker Bedrängnis in die Maschen drosch, tobte am Samstagabend die Hermann-Gieseler-Halle. Noch mehr tobte sie nur Augenblicke später, nachdem der TSV Altenholz sich im Gegenangriff einen technischen Fehler erlaubt hatte und wiederum Möller für die Youngsters des SC Magdeburg versenkte. Für den Spielgestalter war jener Treffer zum zwischenzeitlichen 34:32 (58.) der siebte des Abends. Es war in dieser Partie zugleich die erste Zwei-Tore-Führung für den SCM überhaupt. Und mehr noch: Es war der Deckel auf dem umjubelten 35:33 (16:21)-Heimsieg im Drittliga-Spitzenspiel der Youngsters gegen den TSV Altenholz. Doch jener Erfolg hat Trainer Christoph Theuerkauf wie die Zuschauer viele Nerven gekostet.