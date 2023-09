Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leipzig/Magdeburg - Noch am Boden sitzend ballte Niclas Behrendt beide Fäuste, seine Mitspieler rissen die Arme zeitgleich jubelnd nach oben. Denn die Parade, die der Torhüter der SCM-Youngsters am Freitagabend zehn Sekunden vor der Schlusssirene hingelegt hatte, war spielentscheidend. Gegen Vinzent Bertl vom SC DHfK Leipzig II war der 21-Jährige im von sich aus linken unteren Eck per Fußabwehr zur Stelle. Wenige Augenblicke später war der Magdeburger 29:28 (18:16)-Erfolg zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Liga Nord-Ost perfekt.