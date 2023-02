Fritz Haake (am Ball) war in Söhre mit sieben Toren der beste Werfer.

Magdeburg - Zwei Minuten und 41 Sekunden waren noch zu spielen, als Alexander Möller die Youngsters zum letzten Mal in Führung brachte – und zugleich das letzte Tor seiner Mannschaft erzielte. Die Gastgeber nutzten hingegen noch zwei ihrer folgenden Chancen und fügten den SCM-Youngsters damit die elfte Saisonniederlage, die vierte in Serie, in der 3. Handball-Liga Ost zu. Mit 26:27 (12:9) mussten sich die Grün-Roten am Sonntag bei den Sportfreunden in Söhre geschlagen geben. Womit die Lage der Schützlinge von Trainer Christoph Theuerkauf immer brenzliger wird.