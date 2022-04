SCM-Youngsters lassen Northeim keine Chance

Magdeburg - Darauf musste Rechtsaußen Yasin Noah Jaidi am Sonnabend bei seinem Debüt für die SCM-Youngsters lange warten. Nach 54:04 Minuten endlich eingewechselt, traf er keine 20 Sekunden später mit einem Heber zum zwischenzeitlichen 30:20 für die Gastgeber. „Das ist sein Standardwurf“, freute sich sein A-Jugend-Trainer Julian Bauer mit Jaidi, der gestern mit dem ältesten Nachwuchs bei der knappen 28:29 (11:16)-Niederlage in der Bundesliga beim HSV Hamburg drei Tore nachlegte. „Besser konnte der Einstand nicht laufen“, ließ Yasin Noah Jaidi seiner Freude am Sonnabend nach der Schlusssirene freien Lauf, nachdem er sich zuvor von seinen A-Jugend-Mitspielern feiern ließ.