SCM-Youngsters starten mit „dankbarer Aufgabe“

Der neue Trainer ist das Aushängeschild der SCM-Youngsters, spielte Rückkehrer Christoph Theuerkauf (37) doch einst selbst in der SCM-Zweiten. Das neuformierte, junge Team mit zwei Holländern in seinen Reihen will mit attraktivem Tempohandball begeistern.

Magdeburg - Am ersten September-Wochenende starten insgesamt 68 Männerteams in fünf Staffeln in die neue Saison der 3. Handball-Liga. Während in den Staffeln Süd, Südwest und West jeweils 14 Mannschaft antreten, sind es in den Staffeln Nord und Ost, in der die SCM-Youngsters spielen, nur jeweils 13 Teams.