SCM-Youngsters: Warum für Christoph Theuerkauf nicht der Punkt, sondern vielmehr der Auftritt in Bernburg zählt

SCM-Akteur Fritz-Leon Haake (rechts) nahm sich ein Herz und rettete seiner Mannschaft so den einen Punkt in Bernburg.

Bernburg - Die Schlussphase dieses Landesderbys in der dritten Liga Ost hatte es in sich: Die Gastgeber des SV Anhalt Bernburg (8.) lagen drei Minuten vor dem Ende mit 31:29 vorne. Das zweite Team des SC Magdeburg (5.) verkürzte in Person von Elias Ruddat eine Minute später auf 30:31. Nun war es unheimlich spannend. Und dann ereignete sich die Szene, mit der die Hausherren das Spiel hätten entscheiden können. Doch sie trafen lediglich den Pfosten. Vom Aluminium im Spiel gehalten, war für die Youngsters mit dem letzten Angriff also tatsächlich noch ein Remis möglich. Fritz-Leon Haake warf, wieder prallte die Kugel an den Pfosten, doch diesmal ging sie dennoch rein – mit der Schlusssirene zum 31:31-Entstand.