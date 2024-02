Magdeburg - Alexander Auer scherzte mit Amy Cienskowski, als er am Sonntag vom Nebenplatz an der MDCC-Arena ging. Der Trainer und die Regionalliga-Fußballerinnen des Magdeburger FFC hatten gut lachen: Immerhin hatten sie kurz zuvor den ersten Test der Vorbereitung gegen Stahl Brandenburg sehr deutlich mit 8:0 gewonnen. „Das war ein lockerer Start ins Jahr“, wertete Auer wenig später aus. Doch so locker geht es für den MFFC nicht weiter.

Bereits am Freitagabend wartet ein anderes Kaliber auf die Magdeburgerinnen. Dann geht es gegen die Frauen von Holstein Kiel (19 Uhr, Nebenplatz MDCC-Arena), ihres Zeichens selbst Regionalligist in der Nord-Staffel. „Da werden wir schon einmal genauer hinsehen“, erklärte Auer mit Blick auf seine „Probespielerinnen“ und die beiden Neuzugänge, die gegen Brandenburg zum Einsatz kamen.

„Sie haben das gut gemacht“

Mit Finja Barrenbrügge, Mathilda Rumpf, Lisann Mertens und Emma Karl durften sich vier B-Juniorinnen zeigen, die zur neuen Saison altersbedingt in den Frauenbereich wechseln werden. Mertens und Karl konnten sich sogar in die Liste der Torschützinnen eintragen. „Sie hatten Bock, haben das gut gemacht“, attestierte Auer allen vier. Allerdings: „Der Gegner hatte auch kein Regionalliga-Niveau.“

Das erschwerte auch die Einschätzung der beiden Neuen im Regionalliga-Kader. Torhüterin Faye Riedel, die aus Brandenburg zum MFFC wechselte, hatte gegen ihr Ex-Team kaum was zu tun. Ihre Qualitäten konnte sie in diesem Winter aber nachweisen. „Faye hat in der Halle schon überragende Leistungen gezeigt – einmal beim Stahl-Cup in Brandenburg und einmal bei der Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft“, erklärte Auer. „Sie ist eine gute Torhüterin, stark auf der Linie, groß und kommt schnell runter“, ergänzte der 36-Jährige, der sich auf einen „spannenden Zweikampf“ mit der bisherigen Nummer eins Florentine Rudloff freut.

Eine Rückkehrerin aus Braunschweig

Eine neue, vielseitige Option bietet dagegen Michelle Bröckel, die von Eintracht Braunschweig kam und im ersten Test in der Abwehr aufgestellt wurde. „Im Training war bisher noch Luft nach oben, aber im Spiel hat sie mich positiv überrascht und in der Dreierkette absolut überzeugt“, lobte Auer die 20-Jährige, die schon im MFFC-Nachwuchs spielte.

Wie Riedel kam auch Bröckel schon in der Halle zum Einsatz. Beide könnten den Magdeburger FFC am Sonntag auch bei der NOFV-Meisterschaft im Futsal im thüringischen Bad Berka vertreten, für die sich der MFFC mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft qualifiziert hat. Diesem Wettkampf misst Auer jedoch weniger Bedeutung bei. „Der Fokus liegt eindeutig auf der Rückrunde in der Regionalliga“, betonte er und benannte das Ziel: „Wir haben in der Hinrunde zehn Punkte geholt. Die wollen wir wieder holen und mehr.“ Der Härtetest vor dem Regionalliga-Auftakt im März wartet am 17. Februar: Dann gastiert mit Pogon Stettin der Führende der polnischen Meisterschaft bei Auer, Cienskowski und dem MFFC.