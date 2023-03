So haben die Magdeburger Verbandsligisten gespielt

Magdeburg - Beim MSC Preussen und der Reserve des 1. FC Magdeburg sind sie mit dem Ergebnis der jeweiligen Verbandsliga-Partie am Sonnabend sehr zufrieden: Während die Preussen mit einem 5:1(3:0)-Sieg bei Romonta Amsdorf ein überraschendes Ausrufezeichen setzten, ließen die Blau-Weißen dem Tabellenvorletzten Blau-Weiß Farnstädt wie erwartet keine Chance – die Partie endete mit 6:1 (1:1). Der SV Fortuna verlor dagegen mit 0:2 (0:1) gegen den Tabellenvierten Lok Stendal und damit erstmalig eine Ligapartie im Jahr 2023. In der Schlussphase dieser Begegnung kochten die Emotionen so richtig hoch.