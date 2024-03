So hat der SV Fortuna den VfB Ottersleben im Derby besiegt

Chris Riemann (r.) und Co. stellten Anton Fink und den VfB kalt.

Magdeburg - Es war diese eine Doppelchance für den VfB Ottersleben, vielleicht doch noch an einem Punkt im Stadtderby der Fußball-Verbandsliga zu schnuppern. Von der Strafraumgrenze zog Daniel Koch mit dem linken Fuß drauf. Leonard Wolter, der Torhüter des SV Fortuna Magdeburg, konnte den Ball nur zur Seite abwehren. Dort holte sich Luca Steinert den Abpraller, seinen Versuch aus spitzem Winkel setzte der 18-Jährige allerdings knapp am langen Pfosten vorbei (88.). Es blieb am Freitagabend beim 2:0, mit dem Fortuna einen großen Schritt im Tabellenkeller ging.