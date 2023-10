Mit drei Siegen in die neue Oberliga-Serie zu kommen, erschien für das Magdeburger Team als unwahrscheinliches Szenario. Doch genau so ist es tatsächlich gekommen.

So klasse ist der TTC Börde in die neue Saison gestartet

Magdeburg - Dem TTC Börde ist ein absoluter Traumauftakt in der Oberliga gelungen. So hat das Team aus Stadtfeld alle drei bisherigen Spiele gewonnen und führt die Tabelle an. Und das genießen sie beim TTC richtig. „Der Saisonstart könnte nicht besser sein und es sieht schön aus, wenn der TTC Börde mal Spitzenreiter ist in der Oberliga“, betonte Mannschaftsleiter Jens Köhler mit einem Lächeln und ergänzte: „Wir hätten das kaum für möglich gehalten, an erster Stelle zu stehen.“

Auf ein 6:4 beim SV Schott Jena Ende September folgten am Sonnabend die weiteren Erfolge, wobei die Mannschaft in beiden Partien am vergangenen Wochenende auf Lukasz Dzikowski und Kamil Duniec zurückgreifen konnte. Die beiden Polen und ihre Kollegen starteten mit einem 10:0 im Derby bei Außenseiter Eintracht Diesdorf am Neuber in den Tag und jubelten dann am Abend über ein achtbares 6:4 gegen Post SV Zeulenroda.

Das klare Ergebnis im Stadtduell passte zum Spielverlauf. Denn unter dem Strich ließen Köhler und Co. dem Aufsteiger keine Chance. Fünf Partien endeten 3:0 und nur drei – unter anderem die knappen Doppel – gingen über fünf Sätze. Köhler sprach von einem „starken Auswärtssieg“ und meinte: „Damit, dass es so klar ausgeht, hätten wir nicht gerechnet. Das Derby in dieser engen Halle so deutlich zu gewinnen, zeigt unsere Erfahrung.“

Genau diese Routine fehlt wiederum noch Eintracht Diesdorf. Ihr Teamleiter Mathias Taetzsch ordnete die Niederlage demütig ein: „Wir müssen nicht unzufrieden sein, denn sie sind halt einfach besser.“ Überhaupt sind die Diesdorfer nach dem umjubelten Aufstieg jetzt in der Realität angekommen. Im Vorfeld der Saison war ihnen bereits völlig bewusst, wie schwer es für sie in der neuen Spielklasse wird. Vier Niederlagen zum Start und der letzte Tabellenplatz untermauern dies nun.

Bleibt positiv: Mathias Taetzsch. Foto: Eroll Popova

Wieder im Einsatz ist das Team erst am 11. November mit einem Doppelspieltag gegen TC Holzhausen (13 Uhr) und Post SV Mühlhausen II (17 Uhr). Bis zu jenem Sonnabend und überhaupt geht es darum, sich eine gute Stimmung zu wahren. Und genau eine solche beobachtet Taetzsch auch bisher, stellte er erfreut fest: „Ich kann nur den Hut vor den Jungs ziehen, dass sie damit klarkommen zu verlieren und dennoch versuchen, sich bestmöglich dagegenzustemmen.“

Tatsächlich hält er es für wichtig, „dass wir realistisch bleiben und versuchen, den Spaß am Sport zu behalten“. Diese Kombination wiederum sieht er als gute Voraussetzung, um an den Niederlagen zu wachsen und sich zu steigern. „Wir werden im Saisonverlauf etwas lernen und dann wird der eine oder andere Punkt auch mal kommen, den wir aktuell noch liegen lassen“, meinte Taetzsch, der die engen Doppel gegen Börde in diesem Zusammenhang hervorhob.

Die Börde-Akteure fuhren nach der Partie natürlich mit einem positiven Gefühl zur heimischen Halle in Stadtfeld, wo sie weniger als zweieinhalb Stunden nach Ende des Derbys ab 17.45 Uhr Zeulenroda empfingen. „Es war vom Kopf her ein Vorteil, mit der Euphorie aus Diesdorf ins Heimspiel zu gehen“, meinte Köhler. Gleichwohl hatten auch die Gäste ihre erste Begegnung am Tag gewonnen – mit 6:4 bei DJK Biederitz.

Sich im Duell der siegreichen Teams durchzusetzen, führte Köhler insbesondere auf „eine geschlossene Mannschaftsleistung“ zurück. Wie schon in Diesdorf bedeuteten zwei 3:2-Siege in den Doppelpaarungen einen idealen Start. Mit dem 5:1 sicherte Marin Kostadinov früh ein Remis. Köhler tütete den Sieg ein, nachdem der Vorsprung durch Siege erfahrener Post-Akteure geschrumpft war.

Am Sonnabend auswärts beim TTC Zella-Mehlis (18 Uhr) wollen die Börde-Spieler ihren super Saisonstart gerne verlängern. Doch auch dann werden sie nicht anfangen, zu träumen. „Wir bleiben bodenständig und für uns geht es weiter darum, die Klasse zu halten“, verdeutlichte Köhler nämlich mit Blick auf das Saisonziel.

Diesdorf gegen Börde:

Richard Köhler/Taetzsch – Duniec/Jens Köhler 2:3, Bünger/Frank – Dzikowski/Kostadinov 2:3, Köhler – Duniec 1:3, Bünger – Dzikowski 1:3, Frank – Kostadinov 2:3, Taetzsch – Jens Köhler 0:3, Richard Köhler – Dzikowski 0:3, Bünger – Duniec 0:3, Frank – Köhler 0:3, Taetzsch – Kostadinov 0:3

Börde gegen Zeulenroda:

Duniec/Köhler – Cecava/Kazuch 3:2, Dzikowski/Kostadinov – Urbanek/Braun 3:2, Dzikowski – Braun 3:1, Duniec – Urbanek 0:3, Köhler – Kazuch 3:0, Kostadinov – Cecava 3:1, Dzikowski – Urbanek 1:3, Duniec – Braun 0:3, Köhler – Ceceva 3:0, Kostadinov – Kazuch 0:3