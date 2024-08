So lief die englische Woche in der Landesliga

Magdeburg - Oliver Malchau steht als Trainer für den spielerischen Ansatz und tempovollen Offensivfußball. Doch so torreich wie am Mittwochabend ging es für seine Landesliga-Kicker des VfB Ottersleben lange nicht zu. Mit dem 8:0-Kantersieg gegen Germania Wernigerode setzten sich die Ottersleber am vorgezogenen 17. Spieltag vorerst an die Tabellenspitze der Nord-Staffel.