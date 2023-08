So lief es am Wochenende für die Magdeburger Verbandsligisten

Magdeburg - Eigentlich sollten an diesem Wochenende alle drei Magdeburger Verbandsligisten im Einsatz sein. Aber die Partie des VfB Ottersleben am Freitag fiel kurzfristig aus. Am selben Abend lief der MSC Preussen auf – und verlor auch am 4. Spieltag der Saison. Am Sonnabend trat dann der SV Fortuna an. Doch an dem Tag stand bei der Elf vom Schöppensteg jedoch nicht nur das Spiel gegen den VfB Sangerhausen (3:3) im Mittelpunkt.

SV Fortuna:

So sorgte der Transfer von Torjäger Marvin Temp für enormes Aufsehen. Der Stürmer trägt von nun an das Trikot des aufstrebenden Landesligisten Ummendorfer SV. Bekannt wurde dies am Spieltag der Fortuna. Im Vorjahr hatte der Stürmer 26 Tore für sein bisheriges Team erzielt und war damit Torschützenkönig in der Verbandsliga geworden. „Unsere Jungs sind sehr enttäuscht“, kommentierte Coach Dirk Hannemann den Wechsel, durch den viel Torgefahr abhandengekommen ist.

Zumindest am Sonnabend gegen Sangerhausen gelangen der Elf aber dennoch drei Tore. Benedikt Megel (1:1, 3.) und Fabian Karow (2:1, 21.) brachten die Hausherren zweimal in Führung, Sean-Niklas Priese besorgte den Endstand (3:3, 54.). Andererseits ließ das Team drei Gegentore durch Niklas Kern (20.), Janek Hetke (28.) und Gabriel Edgar Schneider (41.) zu. „Wir haben ganz schlecht verteidigt“, monierte Hannemann.

Und noch etwas anderes kritisierte der Coach: „Wir waren sehr fahrig und hatten viele einfache Ballverluste. Man hat gemerkt, dass wir sehr unruhig waren.“ Denn nach drei Niederlagen zum Auftakt gingen die Fortuna-Akteure total verunsichert in die Partie. Nun haben sie in dieser schwierigen Phase immerhin den ersten Punkt der Saison geholt. Mit seinem Tor trug auch Karow zu diesem Zähler bei, in der zweiten Halbzeit musste er humpelnd ausgewechselt werden. „Ich denke, dass ein Krampf bei ihm reingezogen ist“, meinte Hannemann.

Der Coach sah indes wie Sangerhausen-Akteur Hetke kurz vor dem Ende nach einem Verbalduell die Rote Karte. Zuvor sei Hannemann provoziert worden – und „dann ist es logisch, dass eine Gegenreaktion kommt.“ Der 53-Jährige vermisste da eine „eine vernünftige Handhabung“ des Schiedsrichter-Gespanns um Michael Damke. Zu einer möglichen Sperre ist noch nichts bekannt. Am Sonnabend (15 Uhr) beim Derby in Ottersleben könnte Hannemann fehlen.

VfB Ottersleben:

Der Abbruch der Partie zwischen Rot-Weiß Thalheim und Aufsteiger VfB Ottersleben sorgte für Unverständnis. Referee Toni Pulst und sein Team hatten sich für das vorzeitige Spielende in der zwölften Minute (es stand 0:0) entschieden, als in der Ferne noch zwei Blitze zu sehen waren. „Dabei waren beide Teams der Meinung, dass das Gewitter weggezogen ist“, schilderte VfB-Coach Oliver Malchau: „Es schien wieder die Sonne, und es kam auch nichts mehr runter.“ Absolut nachvollziehbar fand es jedoch nicht nur der 38-Jährige, den Anpfiff von 19 Uhr auf 19.45 Uhr zu verschieben: „Denn es waren erste Blitze zu sehen.“ Neu terminiert wurde die Begegnung noch nicht.

MSC Preussen:

Am Freitag kam die neu formatierte Mannschaft des MSC gesellig zusammen. Und obwohl das Team am selben Abend zuvor 0:4 (0:0) beim SSV Gardelegen unterlag und alle vier bisherigen Partien der Serie hoch verloren hat, war die Stimmung „trotzdem positiv“ laut Trainer Christoph Albrecht. „Denn unsere Entwicklung geht in eine gute Richtung“, erklärte der 33-Jährige.

In Gardelegen gefiel es ihm, torlos in die Pause gegangen zu sein: „Wir haben da gut gestanden und Konter gesetzt.“ Doch „dann haben wir uns wie schon in den Vorwochen selbst geschlagen“. So ließen die Preussen den SSV bei den Gegentreffern durch Sascha Gütte (51. und 67.), David Scheinert (71.) und Moaaz Hassan Ahmed (84.) gewähren. Albrecht: „Mit mehr Erfahrung kannst du jeweils klären.“ Doch die fehlt gewaltig.

Neuzugang Jan Piotr Grzybek, der am Freitag sein Debüt feierte, soll stabilisieren. „Der kann uns wirklich helfen“, lobte der Coach den polnischen Rechtsverteidiger. Der Abwehrspieler soll auch am Sonnabend (15 Uhr) zu Hause gegen Blau-Weiß Dölau auflaufen. Fraglich, ob Torhüter Sebastian Deumeland zum Einsatz kommt. Am Freitag musste er ausgewechselt werden, „weil sein Standbein zugemacht hat“. Länger fehlen wird Angreifer Patrice Goudou (Schienbeinbruch).