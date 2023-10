Magdeburg - Während der MSV Börde den Halleschen FC erst am 31. Oktober (13 Uhr) zum Drittrunden-Spiel im Landespokal empfängt, waren am Wochenende bereits zwei weitere Teams aus Magdeburg im Einsatz: der SV Fortuna und der VfB Ottersleben. Eine der beiden Mannschaft steht in der nächsten Runde, die andere ist raus.

SV FORTUNA:

„Ich habe mich mittlerweile wieder abgekühlt“, sagte Dirk Hannemann einen Tag nach dem umkämpften 3:2 (1:1, 0:0)-Sieg nach Verlängerung in der dritten Runde des Fußball-Landespokals. Zuvor erlebte der Trainer des SV Fortuna am Sonnabend während des Kräftemessens mit dem Haldensleber SC eine heiße Partie, die seine Spieler an ihre Grenzen brachte. Letztlich gab es für die Elf vom Schöppensteg ein gutes Ende.

123 Minuten auf sehr schwerem Geläuf, drei Platzverweise und das ersehnte Achtelfinal-Ticket in der Hand: Das ist die Bilanz dieses emotional aufgeladenen Spiels. „Es ging heiß her – wie wir es erwartet hatten“, erklärte Hannemann und ergänzte: „Es war klar, dass es umkämpft wird. Beide Mannschaften haben versucht, die Partie für sich zu entscheiden und haben sich auf dem tiefen Boden samt Fehlpässe schwergetan. Dennoch war es eine gute Begegnung mit guten Phasen für Haldensleben und eben guten Phasen für uns.“

Trotzdem ging es zunächst für beide Teams torlos in die Halbzeitpause. Mit Wiederanpfiff kamen die Gastgeber etwas besser aus der Kabine, belohnten sich aber nicht. Dafür passierte das Tor auf der Gegenseite: Es dauerte bis zur 69. Minute, ehe die Fortunen erstmals jubelten. „Wir haben den Mann gefunden und konnten ins Eins-gegen-Eins in den 16er reingehen. Dann hat Justin Kauka gut abgeschlossen“, berichtete Hannemann, der lediglich bedauerte: „Sowas ging uns im Spiel etwas ab.“

Dies rächte sich dann in der Schlussphase. „Das hätte nicht sein müssen. Doch so ist Fußball manchmal“, ärgerte sich der Fortuna-Coach über das 1:1 durch Felix Kaschlaw (89.). „Wir dachten, wir können es über die Zeit bringen. Doch Haldensleben hat alles reingeworfen und beim Abpraller kam unser Torwart Leonard Wolter nicht mehr ran.“

Deshalb gab es Verlängerung, in der Fortuna eine Schippe drauflegte und sich durchsetzte. Luca Hüttel traf per Eigentor zum 2:1 für die Gäste (94.), Nils Lange schloss einen Konter mustergültig zum 3:1 ab (105.).

Die Vorentscheidung? Nein. Es wurde nach dem Platzverweis für Maximilian Gerwien (105.+3), der laut Hannemann im Zweikampf „über die Stränge“ schlug, spannend. Denn Stefan Kotulla verkürzte für Haldensleben auf 2:3 (106.) – mehr passierte vor den Toren nicht mehr. Mit Haldenslebens Hannes Ebel (118.) und Fortunas Besim Gjoci (120.+2) sahen noch zwei Akteure Gelb-Rot. „Etwas übertrieben“, kommentierte Hannemann beide Entscheidungen. Vor allem jene gegen seinen Schützling warf Fragen auf. „Gjoci rutscht aus und in seinen Gegenspieler rein. Das war niemals Absicht. Es ist ärgerlich, wir können es nicht mehr ändern“, meinte der Trainer, für den am wichtigsten war: „Wir sind froh, dass wir die nächste Runde erreicht haben.“

Ein Wunschlos für das Achtelfinale haben die Fortunen nicht. Hannemann: „Wir nehmen es so, wie es kommt.“ Sie wünschen sich aber, am Freitag ein weiteres Mal zu gewinnen. Dann geht es erneut gegen Haldensleben – in der Verbandsliga. „Die wollen sich bestimmt revanchieren. Da wird es sicher nochmal abgehen“, ahnte Hannemann mit Blick auf das schnelle Wiedersehen um 19 Uhr am heimischen Schöppensteg.

VFB OTTERSLEBEN:

Oliver Malchau ist ein Mann klarer Worte. In guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. So auch nach dem 1:2 (1:1) in der dritten Runde des Landespokals bei Rot-Weiß Zerbst (Landesliga). „Wir sind nicht zu Unrecht rausgeflogen“, befand der Trainer des Verbandsligisten VfB Ottersleben.

Denn bei der Elf vom Schwarzen Weg haperte es im Wesentlichen vor dem gegnerischen Tor. „Das müssen wir uns vorwerfen. Das ist sehr wichtig in einem Spiel. Hierbei waren wir aber an dem Tag einfach nicht gut genug“, sagte Malchau, dessen Team durch Maximilian Syring in Rückstand geriet (21.). Dies hatte sich allerdings im Vorfeld angekündigt. „Wir haben vorher schon Chancen zugelassen. Unser Torwart Sebastian Schulze hielt uns aber super im Spiel“, bedankte sich Malchau. Seine Verbandsliga-Fußballer drückten in der Folge auf den Ausgleich und kaen durch Philip Witte zum 1:1 (45.+2). Malchau: „Das war ein optimaler Zeitpunkt, um ein Tor zu machen.“

Dieser Treffer gab Ottersleben Auftrieb. Denn die Gäste kamen stark in die zweite Halbzeit. „Die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel haben gezeigt, dass wir Selbstvertrauen haben. Deshalb haben wir uns Chancen zum zweiten Tor erspielt, haben diese aber eben verpasst“, bedauerte der Coach, der sich anschließend über die Entstehung zum 1:2-Entstand durch Tami Joris Stephan ärgerte (60.). Besonders bitter: Zum Zeitpunkt des Gegentores agierte der VfB in Unterzahl. „Es war echt blöd, weil Sebastian Zemann eine Schürfwunde am Knie hatte und der Schiedsrichter ihn zur Behandlung vom Platz schickte. In diesem Moment bricht Zerbst über die rechte Seite durch und macht das Tor“, so Malchau.

Sein VfB warf danach alles nach vorne, belohnte sich aber in der Schlussphase nicht mehr. „Wir wollten ein Erfolgserlebnis haben. Das müssen wir jetzt auf die Verbandsliga verschieben.“ Dort geht es am Freitag in Sangerhausen (19 Uhr) weiter.