So plant der SV Seilerwiesen für seine Premiere in der Landesklasse

Magdeburg - Mit 63 von 66 möglichen Punkten war der SV Seilerwiesen in der vergangenen Saison das Maß aller Dinge in der Fußball-Stadtoberliga. Nur drei Herrenteams in ganz Sachsen-Anhalt konnten am Ende einen besseren Punkteschnitt aufweisen. Kein Wunder also, dass Trainer Christian Katzbach der neuen Herausforderung in der Landesklasse 2 mit Zuversicht entgegenblickt. „Natürlich sind wir ein Aufsteiger“, sagt der 33-Jährige, „aber ich denke, wir müssen uns nicht verstecken.“ Zumal sich der Stadtmeister im Sommer noch breiter aufgestellt hat.