So sind die USC-Recken in die Erfolgsspur zurückgekehrt

Der Ernüchterung in Burg folgte der Jubel der Magdeburger in Spandau. Mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger führt der USC die Liga an.

Berlin/Magdeburg - Beim jüngsten Sieg der USC-Volleyballer in der Regionalliga Nordost hat die Reserve der Magdeburger verloren. Zwei Spieler nämlich. Sören Schipper und Louis Meyer haben sich durch ihren Einsatz beim TSV Spandau in der ersten Mannschaft festgespielt. Für sie gibt es kein Zurück in die Landesoberliga, nur ein Voraus zum Aufstieg in die 3. Liga. Daran haben die Außenangreifer Schipper und Meyer in Berlin weiter gewerkelt, wo sie mit ihrem Team einen glatten 3:0 (22, 24, 22)-Erfolg einfuhren. Auch zur Freude von Dennis Raab. „Das war die Trotzreaktion nach der Niederlage in Burg, wie wir sie uns vorgestellt haben“, erklärte der Coach.