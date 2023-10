So spielten die Magdeburger Verbandsligisten am Wochenende

Magdeburg - Für den MSC Preussen hat es am Wochenende die nächste Niederlage gehagelt. Und auch Ottersleben sowie der SV Fortuna konnten nicht gewinnen.

MSC Preussen:

Mehrfach scherzte Trainer Christoph Albrecht beim Heimspiel gegen den SV Dessau 05 mit dem Schiedsrichter-Assistenten. Und zudem herzte der Coach des MSC Preussen seine Schützlinge nach dem Abpfiff. Mit Lukas Pakebusch lachte Albrecht hingegen bei dessen Auswechslung kräftig. Wer den Trainer also am Sonnabend so erlebte, hätte auf einen schönen Verlauf der Partie aus seiner Sicht tippen können. Doch tatsächlich haben die Preussen abermals in der Verbandsliga verloren – diesmal mit 0:3 (0:2).

Doch weder von der elften Saisonniederlage noch vom letzten Tabellenplatz (bei einer Tordifferenz von 5:47) lassen sich die Elbestädter ihre gute Laune verderben. Darüber hinaus geben sie trotz all der Nackenschläge im bisherigen Spieljahr und der fast aussichtslos erscheinenden Lage eine geschlossene Einheit ab. „Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird und es geht darum, diese Stimmung in die Spiele gegen direkte Konkurrenten im November mitzunehmen“, verdeutlichte Albrecht die damit verbundene Intention.

Tatsächlich fand der 33-Jährige bei der Begegnung gegen den Tabellendritten Dessau auch Gefallen am Auftritt seiner Mannschaft. „Wir waren dran und in jedem Fall nicht viel schlechter als der Gegner“, ordnete er ein. Doch abermals schlugen sich die Preussen selbst. Dieser Umstand betrübte dann doch. „Es ist frustrierend, weil sonst wäre ein Punkt drin gewesen“, meinte der Coach. Besonders bezog er sich dabei auf den ersten Durchgang.

In der Schlussphase ließ bei uns die Kraft nach und mit dem dritten Tor war das Spiel durch. MSC-Trainer Christoph Albrecht

„Du spielst diszipliniert und bekommst in der ersten Halbzeit durch zwei blöde Aktionen die Gegentore“, ärgerte sich Albrecht. Beim ersten Gegentreffer durch Niklas Mieth verteidigte der MSC nachlässig (14.), beim zweiten lief zweierlei schief. Mit einem Freistoß netzte erneut Mieth ein (24.). Doch die Entstehung des ruhenden Balls war unnötig, zudem hätte Torhüter Maikel Röhr durchaus parieren können. Schließlich segelte das Leder sehr lange durch die Luft.

Mit der Leistung nach dem Seitenwechsel konnte Trainer Albrecht, der vor der Pause aufgrund von Knieschmerzen Jannik Happe auswechseln musste (inzwischen gibt es Entwarnung), indes sehr zufrieden sein. Die Preussen um den auffälligen Angreifer Yohanes Tafere zeigten nun mehr Zug zum Tor. Aber dann mussten sie vor 36 zahlenden Zuschauern im Heinrich-Germer-Stadion spät ein weiteres Gegentor durch Davey-Jerome Richter hinnehmen (84.). „In der Schlussphase ließ bei uns die Kraft nach und mit dem dritten Tor war das Spiel durch“, erklärte Albrecht.

Am nächsten Wochenende nicht in der Liga anzutreten, bewertet der Coach positiv: „Wir können durchschnaufen und planen ein Testspiel, um mal ein bisschen was ausprobieren zu können.“ Am 22. Oktober wartet in der Liga daraufhin die Aufgabe bei Lok Stendal (14 Uhr). „An einem schlechten Tag von Stendal und einem guten Tag von uns ist es ein offenes Spiel“, glaubt Albrecht. Und klar ist eh: Unabhängig vom Spielverlauf werden sich die Preussen auch an diesem Tag nicht ihre gute Laune vermiesen lassen.

VFB OTTERSLEBEN:

Oliver Malchau nimmt nach Niederlagen immer sich und seine Mannschaft in die Pflicht, aber nach dem 1:3 (0:1) am Sonnabend gegen Blau-Weiß Zorbau ist es dem Trainer des VfB Ottersleben schwer gefallen, den Fokus allein auf seine Elf zu legen. „Mit dem 1:1 waren wir auf einem guten Weg“, erklärte der 38-Jährige. „Und dann entscheidet der Schiedsrichter sicher nicht das Spiel, aber er nimmt Einfluss auf den Verlauf.“

Zorbau war als Tabellenführer der Verbandsliga an den Schwarzen Weg gereist. Und für einen Sieg gegen diesen „muss dann schon alles bei uns passen“, weiß auch Malchau. Es passte nach 23 Minuten nicht, als „dem 0:1 ein individueller Fehler vorausging“. Ein langer Ball in die Spitze erreichte Kevin Neuhaus, der zur Gästeführung abschloss. Trotzdem: „Mit dem knappen Rückstand zur Pause haben wir uns nicht unwohl gefühlt“, so Malchau. Im Gegenteil: „Wir haben die Chance gesehen, etwas Zählbares mitzunehmen.“

Entsprechend engagiert kamen die Ottersleber aus der Kabine. Nachdem Dominic Carl in der 48. Minute noch den Ausgleich verpasste, besorgte diesen Damian Leuschner nur eine Minute später. Luca Steinert hatte die Vorarbeit geleistet. Wiederum 18 Minuten später erzürnte eine Entscheidung des Referees die gesamte „Otter“-Familie: „Dem 1:2 ist ein grobes Foulspiel vorausgegangen, das er nicht pfeift“, berichtete Malchau zu der Szene, die Christopher Lehmann letztlich zur Zorbauer Führung nutzte. Es war ein Foul an Vincent Nahrstedt, das aber keinen längeren Ausfall nach sich ziehen wird. „Das war für mein junges Team ein Nackenschlag“, so der Coach. „Wir verlieren danach die Ordnung.“ So traf Lehmann auch zum 1:3 (75.), das der VfB trotz Aufbäumens in der Schlussphase und zwei großen Chancen nicht mehr korrigieren konnte.

Auch Fabian Karow (im Kopfball/gegen Noah Etienne Vetter) kam gegen Barleben zu sehr guten Chancen, am Ende reichte den Fortunen ein Treffer nicht zum Punktgewinn. Foto: Eroll Popova

SV FORTUNA:

Das Einzige, was an diesem Abend nicht gestimmt hat, sagt Trainer Dirk Hannemann, „ist das Ergebnis“. Bei der 1:2 (0:2)-Niederlage seiner Verbandsliga-Fußballer vom SV Fortuna „waren wir in allen Belangen überlegen, haben zu 80 Prozent ein klasse Spiel gemacht“, ergänzt der Coach. Trotzdem haben die Neustädter ihr Heimspiel am Freitag unter Flutlicht verloren – zum einen aufgrund der schlechten Chancenverwertung, zum anderen aufgrund der Effektivität eines Steve Röhl.

Der 35-Jährige nutzte zwei Umschaltmomente, um die Gäste in Führung zu bringen. 0:2 stand es bereits nach 25 Minuten. „Zwischen den Treffern hätten wir aber drei Tore erzielen müssen“, berichtet Hannemann. Aber selbst aus Nahdistanz und frei vor Keeper Oldenburger gelang es den Fortunen nicht, den Ball unterzubringen. Ein Umstand, der sich wie ein roter Faden bis zum Schlusspfiff fortsetzte. Mit Ausnahme in der 48. Minute: Ali Marouf traf von der Strafraumgrenze platziert zum 1:2. Und damit zum Endstand.

Sicher, sagt Hannemann, „ich habe auch Fehler bei uns gesehen“ gegen eine routinierte Mannschaft, die mit einer defensiven Taktik auf die Konterchance wartete. „Das machen sie gut, das machen sie clever, aber ich habe vielleicht vier Möglichkeiten für Barleben im gesamten Spiel gezählt “, so der 53-jährige Fortunen-Coach, der resümierte: „Spielerisch waren wir klar besser.“

Womit die Fortunen ihre positive Tendenz aus den vergangenen Wochen bestätigt haben. Was womöglich auch daran liegt, „dass wir in der Mannschaft ein Wir-Gefühl haben“. Nur das Ergebnis hat diesmal nicht gestimmt. Daran basteln sie nun am kommenden Sonnabend in der dritten Runde des Landespokals beim Haldensleber SC (14 Uhr).