Speerwurf-Talent Alyssa John wirft jetzt für den SC Magdeburg

Auch bei den deutschen Meisterschaften 2022 der Elite in Berlin war Alyssa John am Start: Im Juni belegte sie im Olympiastadion den achten Platz. Es gewann ihre neue Teamgefährtin Lea Wipper.

Magdeburg - Zum Höhepunkt ihres Wettkampfjahres hat sich Alyssa John mit einem grippalen Infekt herumgeschlagen. Das war im Juli. Ausgerechnet in Florida in den USA. Als sich die deutschen U-20-Athleten auf ihre Weltmeisterschaften in Cali (Kolumbien) vorbereitet haben. John ist dann natürlich trotzdem ins verregnete Cali gereist, um den Speer in das Finale zu werfen. Doch fehlten ihr am 1. August letztlich 76 Zentimeter zum Einzug in den Hauptkampf. Sie belegte letztlich den 13. Platz.