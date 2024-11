Tischtennis Spiel, Satz, Sieg und Lammhaxe für den TTC Börde

Der TTC Börde feiert in Gornsdorf seinen fünften Saisonsieg in der Tischtennis-Oberliga. Elias Kühne sorgt für den Knackpunkt in der Partie. Lukasz Dzikowski ist nicht aufzuhalten.