Magdeburg - Die letzten beiden Testspiele vor dem scharfen Start waren sehr vielversprechend: Am vergangenen Sonntag siegten die Fußballerinnen des SSV Besiegdas beim Regionalliga-Aufsteiger Blau-Weiß Berolina Mitte (1:0), am Mittwochabend ließen sie einen 3:0-Erfolg über die Bundesliga-Juniorinnen von Hertha BSC folgen. „Das war ein gelungener Abschluss einer gelungenen Vorbereitung“, sagte Trainer René Unger und ergänzte: „Wir können mit einem guten Gefühl in die Saison gehen.“

Denn ab Sonntag geht es für die Grün-Gelben wieder um Zähler. Dann gastiert der Vorjahreszweite aus dem Gübser Weg zum Auftakt um 15 Uhr beim Vorjahresdritten, dem FC Halle-Neustadt. „Es gibt sicher leichtere Aufgaben zum Start“, sagte Unger, „aber spielen müssen wir diese Partie sowieso früher oder später in der Saison. So haben wir gleich eine gute Standortbestimmung.“

Immerhin rechnet Unger auch in der neuen Spielzeit mit den Hallenserinnen. „Das ist ein unbequemer Gegner.“ Diese Erfahrung mussten er und seine Schützlinge in der Vorsaison selbst machen. Im Hinspiel kam Besiegdas zu Gast in Halle-Neustadt nicht über ein 2:2 hinaus, im Rückspiel mühten sich die Elbestädterinnen zu einem knappen 1:0-Heimerfolg. „Halle-Neustadt hat eine gewachsene Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss“, erklärte Unger.

Auf dem Zettel hat der Übungsleiter natürlich auch die SG Union Sandersdorf, die sich in der abgelaufenen Saison einzig aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich zu Besiegdas den Landesmeister-Titel sichern konnte. „Sandersdorf hat die Qualität, um wieder ganz oben mitzuspielen“, so Unger.

Auch die dritte Mannschaft, die der 42-Jährige als Kontrahent im Rennen um die Meisterschaft auf dem Schirm hat, kommt nicht von ungefähr. „Der Hallesche FC hat die Ambitionen und eine junge, sehr talentierte Mannschaft“, erklärte Unger, der entsprechend wieder mit „einem sehr spannenden Titelkampf“ rechnet.

In diesem wollen die Grün-Gelben in dieser Saison wieder die Nase vorne haben. „Unser Ziel ist es wie jedes Jahr, oben mitzuspielen“, sagte Unger und ergänzte: „Gerne würden wir den Titel zurück in den Gübser Weg holen.“ Damit dies gelingt, wünscht sich der Übungsleiter, dass „wir konstant unser Potenzial auf den Platz bringen können“.

Dies hatte in der vergangenen Spielzeit nicht geklappt. Nach der Hinrunde betrug der Rückstand auf Sandersdorf bereits fünf Zähler. Trotz der nahezu perfekten Rückrunde mit sieben Siegen aus acht Partien hatte es am Ende nicht mehr gereicht, um Union noch abzufangen. Auch darum hofft Unger auf einen gelungenen Start in die neue Saison: „Wenn man nur 18 Spiele hat, darf man sich nicht viele Ausrutscher erlauben, wenn man am Ende oben stehen will.“ Die Testspiele zeigten zwar „eine gute Basis, aber jetzt wird es ernst“, so Unger.