Ottersleben - Trotz des 2:0 (1:0)-Erfolges im Stadtpokal gegen den Post SV war die Freude beim VfB Ottersleben II am Sonnabend sehr getrübt – statt Freude über den Einzug ins Viertelfinale überwogen Mitgefühl und Sorgen. Außenverteidiger Maurice Schumann, der bis dahin richtig stark gespielt hatte, musste nämlich schwerverletzt ausgewechselt werden. Der 21-Jährige wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert. „Unsere Gedanken sind bei ihm. Am Ende ist die Gesundheit das Allerwichtigste“, betonte sein Coach Stefan Otremba.

Für mehr als 20 Minuten musste Schiedsrichter Hartmut Agte die Partie im Zuge des Unglücks unterbrechen. Was war passiert? Es lief die Anfangsphase des zweiten Durchgangs, als Schumann zu Fall kam – aber nicht auf dem Kunstrasen, sondern auf dem harten Steinboden daneben. Er schrie laut vor Schmerz und sackte zusammen. „Leider ist das Bein vorne offen. Man hat die Kniescheibe gesehen, es ist ein richtiger Cut drin“, beschrieb es Otremba. Und ergänzte: „Wegen seiner Verletzung wäre es mir egal gewesen, wie wir gespielt hätten.“ Aber auch wenn die Schwarz-Weißen einerseits unter Schock standen, bedeutete ihnen der Heimsieg auf der anderen Seite doch einiges. „Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag. Und wir hoffen, dass uns der Sieg für die Liga bestärkt“, meinte Otremba. Denn das junge Team kam nach fünf Niederlagen in sechs Partien der Landesklasse 4 endlich wieder in den Genuss eines ganz wichtigen Erfolgserlebnisses.

Für Otremba unterschieden sich die Auftritte des Liga-Vorletzten in den Vorwochen gar nicht so elementar von jenem an diesem Wochenende im Pokal. „Auch in der Liga läuft es spielerisch ganz gut, doch wir verlieren regelmäßig gegen erfahrene Mannschaften, die sich hinten reinstellen“, sagte der Coach und ging daraufhin auf einen entscheidenden Unterschied ein: „Diesmal haben sich der spielerische Aufwand und unser Mut endlich mal gelohnt.“

Der 19-jährige Ben Biermann besorgte bereits in der achten Minute die Führung nach einem Konter. In der Folge agierten die Hausherren dominant und trotzten dabei auch dem extremen Wind. Otremba begeisterte, wie sich die vielen Nachwuchsspieler anstellen, die der VfB angesichts des spielfreien Wochenendes der A-Jugend hochgezogen hatte. „Sie waren spielfreudig und haben keine Angst gehabt“, lobte der Coach diese Schützlinge.

Zwei weitere müssen raus

In der zweiten Halbzeit, in der Otterslebens Johannes Fricke nicht mehr mitwirken konnte (Adduktorenprobleme), und insbesondere nach der unplanmäßigen Unterbrechung veränderte sich das Geschehen sehr. Nun drängte Post. Doch der SV bremste sich mit vielen Ungenauigkeiten selbst und entwickelte zumeist über Standards halbwegs Torgefahr. „Wir haben in der Offensive viel zu viele Fehler gemacht, wenn mal eine Lücke da war“, monierte Trainer Jens Schulze nach dem Ausscheiden.

Das 2:0 durch einen Strafstoß von Paul Wolter (17) – einer der vielen A-Jugendlichen auf Seiten der Gastgeber – stellte die Vorentscheidung in der überlangen Nachspielzeit dar (90.+10). „In der Szene haben wir wieder den Ball nicht geklärt und uns in Bedrängnis gebracht“, ärgerte sich Schulze über die Entstehung des Elfers. Überhaupt fehlte es seinem Team defensiv an Stabilität, zudem verloren die Gäste zu viele und vor allem die wichtigen Zweikämpfe.

Mit Sven Pindur (zehn Saisontreffer in der Landesklasse 2) und Dennis Ritter (vier Vorlagen) standen Schulze derweil aus privaten Gründen zwei Stützen nicht zur Verfügung. „Sie sind für uns schon immens wichtig“, unterstrich Schulze, der ihr Fehlen aber nicht als Ausrede gelten lassen wollte.

Für Frust sorgte zudem, dass Maximilian Wolff in der Schlussphase nicht weitermachen konnte (umgeknickt). Schulze rückte indes auch die Geschehnisse um Schumann in den Mittelpunkt: „Das ist sehr schade für den Jungen. So eine Verletzung braucht keiner.“

POST SV II IST WEITER:

Aus Sicht des Post SV lief es trotz des Ausscheidens der ersten Mannschaft am Pokal-Wochenende gar nicht so schlecht: Denn die Reserve des Vereins steht im Viertelfinale des Wettbewerbs. So gewann das Team im Stadtliga-Duell 3:0 (1:0) gegen Beyendorf. Kurios ging es zwischen Seilerwiesen und dem SV Arminia (jeweils Landesklasse 2) zu. War die Partie torlos ins Elfmeterschießen gegangen, dauerte dieses ungewöhnlich lang. Schließlich jubelte hierbei allerdings Seilerwiesen über ein 12:11. Und auch die zweite Mannschaft des Klubs steht in der Runde der letzten Acht (3:2 (0:1) beim MSV Börde III). Sudenburg jubelte ebenfalls doppelt: Die Reserve des Vereins gewann im Elfmeterschießen bei Besiegdas II 7:5 (3:3 nach Verlängerung), dem ersten Team gelang hingegen ein 5:1 (2:0) bei Pechau.