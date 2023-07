Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Göttingen/Magdeburg - Alyssa John hat den Speer mit der Hoffnung auf Espoo geworfen. Sie warf ihn recht nah an ihre Bestleistung (53,02), sie warf ihn aber nicht weit genug, um die Norm für die U-23-Europameisterschaften in Finnland (55,00) zu erfüllen. 52,46 Meter standen am Ende im Ergebnisprotokoll der nationalen Titelkämpfe am Wochenende in Göttingen. Damit holte sie Silber. Aber das Ticket zur EM holte sie damit nicht. Wie übrigens keine Athletin des SCM.