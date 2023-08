Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Paris/Magdeburg - Für Stella Kreft steht morgen ein ganz besonderes Rennen an. Dann geht die Ruderin des SC Magdeburg mit Vereinskollegin Janina Kröber im Zweier ohne Steuermann in Paris an den Start. Doch nicht, weil es die U-19-WM ist, freut sich Kreft. Auch nicht, weil die Wettkämpfe auf der Regattastrecke ausgetragen, auf der im kommenden Jahr die olympischen Rennen stattfinden werden. „Meine Oma schaut zu. Sie war noch nie bei einem Rennen dabei. Und dann das erste Mal bei einer WM“, begründet Kreft. Aber auch ihre Eltern werden sie in der französischen Hauptstadt unterstützen. Genauso kann Kröber auf die familiäre Unterstützung setzen.