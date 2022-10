Fussball Straffes Programm für MSC Preussen, FCM II und SV Fortuna Magdeburg

Ein turbulentes Wochenende erwartet das Magdeburger Trio in der Verbandsliga. Der 1. FC Magdeburg II, der MSC Preussen und der SV Fortuna müssen jeweils am Sonnabend und am Montag ran.