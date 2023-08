Der SV Arminia hat sich in der Vorbereitung auf die neue Saison bereits in überzeugender Frühform präsentiert. Mit einer jungen, fitten und lernwilligen Truppe wollen die Buckauer in der Landesklasse 2 oben angreifen.

In der vergangenen Saison war Niclas Filusch, der in dieser Szene im Test gegen den VfB Ottersleben II seine Gegenspieler Maurice Schumann (l.) und Michel Lellau (r.) stehen lässt, der beste Torschütze der Arminia-Reserve. Nun soll der nächste Schritt im Landesklasse-Kader folgen.

Magdeburg - Thomas Tietz hat beim SV Arminia schon einige Trainerjahre auf dem Buckel. Immerhin führt der 44-Jährige die Landesklasse-Fußballer vom Jahnsportplatz bereits in seine zehnte Saison als hauptverantwortlicher Coach. Aber: „Mein Gefühl sagt mir, dass wir vom Stand der Vorbereitung aktuell weiter sind als zu dem gleichen Zeitpunkt in den Vorjahren“, sagt der Übungsleiter. Und das, obwohl die Arminen im Sommer Abschied von einigen arrivierten Routiniers nehmen mussten.

Die Zwillinge Daniel und Eike Fritzsche zogen sich im Alter von 40 Jahren zu den Alten Herren zurück. Gleiches gilt für Keeper Marcus Klebe (35), der der Landesklasse-Elf als Torwarttrainer erhalten bleibt. Noch dazu entschied sich David Berlin (34), der in den vergangenen fünf Spielzeiten jeweils der beste Torschütze der Arminen gewesen ist, für eine Rückkehr zum Landesligisten MSV Börde. „Natürlich haben wir mit diesen gestandenen Jungs an Erfahrung eingebüßt“, sagt Tietz. Doch er ergänzt sofort: „Dafür haben wir jetzt in anderen Bereichen Vorteile. Erfahrung ist das eine, die werden die Jungs noch sammeln. Aktuell können wir viel über Dynamik, Beweglichkeit, Lauffreudigkeit und kreative Ideen machen.“

Und die Ergebnisse stimmen positiv. Am vergangenen Wochenende besiegten die Buckauer die Landesliga-Elf des TSV Niederndodeleben (2:1). Zuvor landeten sie deutliche Siege über den Landesklasse-Vertreter VfB Ottersleben II (9:1) sowie über die Kreisoberligisten SV Gutenswegen (9:2) und Roter Stern Sudenburg (6:1). Natürlich werde man die blanken Resultate nicht überbewerten, betont Tietz. Dennoch zeigen sie eines: „Man sieht, dass die Jungs gut drauf sind und Bock haben, die Dinge umzusetzen, die wir uns vornehmen.“

Wenn die Mannschaft miteinander funktioniert, kann man viel erreichen. Thomas Tietz

Die Neuen passen dabei genau ins Schema. „Sie bringen sich super ein. Generell haben wir eine coole Truppe – auch neben dem Platz. Das ist eine wichtige Basis“, unterstreicht Tietz. Mit Dominik Hausmann (29/Germania Olvenstedt), Nelson Alexandre Cruz Coehlo (23/SV Süden Berlin), Rückkehrer Ahmed Hossam Ibrahim Mostafa (23/vereinslos) und Florian Köppe (23/MSV Börde II) begrüßten die Arminen im Sommer vier externe Neuzugänge. „Dazu haben wir einige Jungs, von denen wir uns den nächsten Schritt erhoffen“, erklärt Tietz.

So wie beispielsweise von einem Niclas Filusch (21), der in der Vorsaison mit zehn Treffern als bester Torschütze der zweiten Mannschaft glänzte und in der Vorbereitung bereits zu überzeugen wusste. Oder von einem Stefan Maierl (23), der in den vergangenen Jahren als Nummer eins der Zweitvertretung gesetzt war und künftig gemeinsam mit Routinier Janiko Liebig (35) das Torwartduo der Landesklasse-Elf bildet.

Dass die Arminen eine ausgeglichene und sehr talentierte Truppe beisammen haben, weiß auch die Konkurrenz. Viele haben den Vorjahresvierten als Titelanwärter in der Landesklasse 2 auf dem Zettel. Aber: „Nur Talent wird nicht reichen“, betont Tietz. Zum einen brauche es unbedingt die körperliche Komponente, mit der die Buckauer punkten möchten. Zum anderen den Teamgeist: „Wenn die Mannschaft miteinander funktioniert, kann man viel erreichen.“

Noch sei es zu früh, um konkrete Ziele zu definieren. „Das fällt immer schwierig, wenn man die Kader der anderen Mannschaften noch nicht genau kennt“, sagt Tietz. Sicher ist er sich aber allemal, „dass wir eine gute Basis haben, um oben mitspielen zu können“. Genau dies wird am Jahnsportplatz der Anspruch sein. Womöglich winkt dann nach 26 Landesklasse-Spielzeiten in Folge die Rückkehr in die Landesliga? Die ersten Eindrücke der Vorbereitung sind jedenfalls vielversprechend. Und: „Vielleicht haben wir ja sogar noch ein bisschen Luft nach oben“, sagt Thomas Tietz mit einem Augenzwinkern.