SV Arminia Magdeburg will trotz namhafter Abgänge Weg fortsetzen

Buckau - Schon seit 1999 läuft der SV Arminia in der Fußball-Landesklasse auf. Ohne Unterbrechung. Und die Buckauer spielten oft oben mit. Zum Aufstieg reichte es allerdings nie. Zweiter, Neunter und Sechster lauten die Platzierungen der vergangenen drei Jahre. Wo soll es also in der kommenden Saison hingehen?