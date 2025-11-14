Der 19-Jährige fällt langfristig bei den Buckauern aus. Die Trainer Thomas Tietz und Robert Hoppe haben einen Ersatz gefunden.

Auf Oskar Steinke müssen die Arminen lange verzichten.

Buckau - Oskar Steinke hatte einen schlechten Grund, niedergeschlagen zu sein. Er hatte am Dienstag einen Termin beim MRT, am Mittwoch musste er mitteilen: „Es ist leider ein Kreuzbandriss.“ Zugezogen am vergangenen Sonnabend beim Spiel der Fußball-Landesliga Nord beim Osterburger FC. „Durch ein blödes Foul an der Außenlinie“, berichtete Steinkes Trainer Thomas Tietz, der den nun langfristigen Ausfall des 19-Jährigen als „herben Rückschlag“ bezeichnet.