Der SV Aufbau/Empor-Ost verfolgt einen ambitionierten Drei-Jahres-Plan. In der neuen Saison möchten sich die Ostelbier als Spitzenteam in der Stadtoberliga etablieren, in der darauffolgenden den Aufstieg in die Landesklasse in Angriff nehmen.

Magdeburg - Als Falko Kerger das Traineramt bei den Fußball-Herren des SV Aufbau/Empor-Ost im vergangenen Herbst mit übernahm, hatte er eine klare Vision vor Augen: den Stadtoberliga-Dino zum Aufstieg in die Landesklasse zu führen. Am Sonnabend starten die Ostelbier zu Gast beim SV Pechau (14 Uhr) nun in die zweite Saison ihres Drei-Jahres-Plans. Für diese heißt es: „Wir wollen uns festigen, um dann anzugreifen.“

Zunächst aber gilt es am Gübser Weg, dass die neuformierte Mannschaft zusammenwächst. Immerhin verzeichnete AEO in diesem Sommer mit Paul Koch, Ole Aron Haegebarth, Philip Heino Riethmüller (alle TuS II), Jonas Bönisch, Alexander Schröter (beide reaktiviert), Philipp Tietz (SV Pechau) und Colin Brinkers (VfB Ottersleben U 19) gleich sieben Neuzugänge. „Das muss sich erstmal finden und einspielen“, sagt Kerger, der sich sicher ist: „Personell werden wir keine Probleme haben.“

Vielmehr stellt sich der 52-Jährige die Frage, „ob wir unser Potenzial konstant auf den Platz bekommen“, erzählt er. Denn daran haperte es in der vergangenen Saison noch. Zwar landete Empor-Ost in diesem Frühjahr mit dem 3:1-Erfolg beim ansonsten verlustpunktfreien Stadtmeister und Landesklasse-Aufsteiger SV Seilerwiesen einen absoluten Achtungserfolg, die weitere Rückrunde lief dennoch weitestgehend ernüchternd. „Wir haben viel Lehrgeld zahlen müssen“, sagt Kerger. Der von ihm im Winter ausgerufene Angriff auf Platz zwei ist verpufft. Am Ende schloss AEO die Saison nach nur 14 Zählern in der Rückserie als Tabellensechster ab.

Trainer und Abteilungsleiter Falko Kerger verfolgt mit Aufbau/Empor-Ost einen Drei-Jahres-Plan mit dem Landesklasse-Aufstieg als Ziel. Foto: Eroll Popova

Aber Kerger nimmt seine Truppe, von der er zahlreiche Jungs schon im Nachwuchs gecoacht hatte, in Schutz. „So ist das eben, wenn man viele junge Spieler in der Mannschaft hat“, betont der Übungsleiter und ergänzt: „Ich hoffe, dass sie die Erfahrungen als Lerneffekt mitgenommen haben.“ Dann nämlich dürfte mit Empor-Ost zu rechnen sein.

Wobei sich die Ostelbier um Kapitän Lukas Fries mit dem Angriff auf ganz oben noch ein Jahr Zeit lassen. „In dieser Saison sind uns Roter Stern Sudenburg und Zukunft/Preussen mit ihrer Erfahrung sicherlich noch einen Schritt voraus“, prognostiziert Kerger. Doch er ergänzt umgehend: „Dennoch wollen wir eine gute Rolle einnehmen, wollen oben mitspielen.“

Vor allem aber geht es für die vielen jungen Spieler darum, im Herrenbereich anzukommen und weiter Fuß zu fassen. Mit Tobias Sahlmann (30), Patrick Schütze (34), Philipp Tietz (37) und Fakhri Huseynli (30) hat Empor-Ost nur noch einige wenige aus der „älteren Garde“ im Kader. Stattdessen soll die „neue Generation“ – zu der auch die Neuzugänge gehören – immer mehr Verantwortung übernehmen. „Da nehme ich jeden Einzelnen aus der Mannschaft in die Pflicht“, betont Kerger.

Dass die Vorbereitung nicht ganz nach Plan lief, nur im abschließenden Test gegen den FSV Sargstedt II (Kreisklasse/3:1) ging AEO als Sieger vom Platz, möchte der Trainer nicht überbewerten. „Ab Samstag zählt es“, sagt Kerger. Dann möchte er mit der „jungen und hungrigen Truppe“ erfolgreich in die zweite Saison des Drei-Jahres-Plans starten.