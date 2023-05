Magdeburg - Nachdem zuvor die Verbandsliga-Partie des bereits in die Oberliga aufgestiegenen 1. FC Magdeburg II am Freitagabend aufgrund des Nichtantritts vom 1. FC Romonta Amsdorf nicht stattfand, war am Sonnabend lediglich ein Duo aus der Elbestadt im Einsatz. Während der MSC Preussen 1:3 (0:1) beim SV Dessau unterlag, feierte der SV Fortuna über Blau-Weiß Dölau einen 2:0 (0:0)-Erfolg.

