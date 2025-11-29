Angreifer Fabian Karow begeistert direkt nach seinem Comeback. Die Fortunen freut es.

Fortuna-Stürmer Karow sorgt für Furore: "Mit Fabi werden wir Meister!"

Fast in jedem Spiel seit dem Comeback konnte Fabian Karow ein Tor bejubeln mit seinen Kollegen.

Magdeburg - Als Stürmer Fabian Karow mit dem Interview fertig ist, geht Mitspieler Albert Halilaj vorbei. Er ruft: „Mit Fabi werden wir Meister!“ Dann ergänzt Halilaj, der Spruch könne gerne in die Zeitung. Auf Nachfrage, ob er das ernst meint, sagt der Mittelfeldspieler des SV Fortuna: Definitiv. Die Situation amüsiert Halilaj, er lacht, das Lob liegt ihm am Herzen.