fusball-verbandsliga Fortuna-Stürmer Karow sorgt für Furore: "Mit Fabi werden wir Meister!"

Angreifer Fabian Karow begeistert direkt nach seinem Comeback. Die Fortunen freut es.

Von Yannik Sammert 29.11.2025, 12:39
Fast in jedem Spiel seit dem Comeback konnte Fabian Karow ein Tor bejubeln mit seinen Kollegen. (Archivfoto: Eroll Popova)

Magdeburg - Als Stürmer Fabian Karow mit dem Interview fertig ist, geht Mitspieler Albert Halilaj vorbei. Er ruft: „Mit Fabi werden wir Meister!“ Dann ergänzt Halilaj, der Spruch könne gerne in die Zeitung. Auf Nachfrage, ob er das ernst meint, sagt der Mittelfeldspieler des SV Fortuna: Definitiv. Die Situation amüsiert Halilaj, er lacht, das Lob liegt ihm am Herzen.