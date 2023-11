Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Prasiddha Paudyal trainiert bereits seit sechs Wochen mit den Fortunen. Das Studium hat den 20-Jährigen nach Magdeburg geführt, nachdem er auch in anderen Ländern nach einem neuen und temporären Mittelpunkt seines Lebens gefahndet hatte. Dirk Hannemann hat einen sehr positiven Eindruck von dem zentralen Mittelfeldspieler, der bei „transfermarkt.de“ noch als Akteur von Olympic FC Brisbane, der in der National Premier League Queensland und damit quasi in der zweithöchsten Klasse in Australien um Punkte kämpft, geführt wird.