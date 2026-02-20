Die Neustädter wollten in Westerhausen in die Verbandsliga-Rückrunde starten. Doch die Partie fällt aus. Stattdessen haben sie einen weiteren Test vereinbart – um im Rhythmus zu bleiben.

Starke Nummer: Im Hinspiel setzten sich Arne Gerstner (am Ball/gegen Christopher Zerbe) und die Fortuna klar gegen Weißenfels durch.

Neustadt - Bismark statt Westerhausen, Landesligist statt Verbandsligist, Heimspiel statt Auswärtsspiel, freundschaftlicher Vergleich statt Kampf um Punkte: Der Rückrundenstart lässt für den SV Fortuna auf sich warten. Womit die oft geführte Diskussion eröffnet ist. „Warum lässt man uns nicht bis kurz vor Weihnachten spielen und beginnt die Rückrunde dann im März?“, fragt sich zum Beispiel Dirk Hannemann mit Blick auf diesen Winter mit Frost und Schnee.