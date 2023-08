Der Auftakt lief für Landesliga-Neuling SV Fortuna II nach Plan. Heute Abend wartet aber gleich der nächste sehr anspruchsvolle Gegner. Auf Kapitän Patrick Wöge kommt es in solchen Partien besonders an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Lautstark und mit klaren Worten gibt Patrick Wöge die Anweisungen. Wie ein Fels in der Brandung steht der Routinier in der Defensivzentrale des SV Fortuna II. Wie ein Dirigent ordnet er seine Vorder- und Nebenmänner. Im Alter von 35 Jahren muss Wöge nicht mehr jeden Weg selbst machen. „Die anderen laufen für mich mit“, sagt der Routinier mit einem Grinsen. Und dieser Plan ist beim 2:0-Heimerfolg der Fortunen über Vizemeister Havelwinkel Warnau zum Saisonstart mit Bravour aufgegangen. Schon am Freitagabend wartet auf den Neuling in der Fußball-Landesliga Nord die nächste harte Probe.