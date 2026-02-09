Die Neustädter setzen sich im dritten Testspiel deutlich durch. Für Freude sorgt auch die Tatsache: Das Lazarett hat sich wieder ein bisschen mehr gelichtet.

Gefreut haben sich die Neustädter auch für Phillip Rudolph (Nummer 21), der ein Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert hat.

Neustadt - Da hat sich nicht nur Dirk Hannemann gefreut, als er zwischen den Schneebergen am Sonnabend sattes Grün am Schöppensteg in Augenschein nehmen durfte. Dass der Schiedsrichter Luis Paul sein grünes Licht für den Anpfiff des dritten Testspiels der Fortunen in der Wintervorbereitung auf dem Kunstrasenplatz gegeben hat. Alles war grün, alles war schön aus Sicht der Neustädter. Auch das Ergebnis. Auch die Leistung. Und vor allem „die gute Bereitschaft“, so Hannemann, diese auch zu zeigen.