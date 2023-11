SV Fortuna will Können zeigen und glaubt an sich

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der SV Fortuna Magdeburg wählt nach dem Ausscheiden im Elfmeterschießen aus dem Landespokal-Achtelfinale gegen den Oberligisten VfL Halle 96 eine klare Herangehensweise. „Wir müssen es abhaken“, sagte Dirk Hannemann. Der Cheftrainer ergänzte jedoch: „Mit der Leistung hätten wir eine Runde weiterkommen können. Es war ein Ausscheidungsspiel. Wir sind ausgeschieden und jetzt haben wir den Fokus auf die Saison.“ In dieser liegt der Schwerpunkt auf der Verbandsliga. Dort erwartet das Team am Sonnabend am Schöppensteg den 1. FC Bitterfeld-Wolfen ab 14 Uhr.