Der SV Seilerwiesen steuert ohn Halt dem Meisterschaft in der Fußball-Stadtoberliga entgegen. Dass sein Team noch ohne Punktverlust ist, sieht Trainer Christian Katzbach in einem Reifeprozess.

SV Seilerwiesen unaufhaltsam Richtung Titel in der Stadtoberliga

Florian Trabandt (v.) ist der beste Schütze bei Seilerwiesen. Aber nicht nur in der Offensive überzeugt der Stadtoberliga-Spitzenreiter.

Magdeburg - Diese Gegner wollen plötzlich den Ball. Für den SV Seilerwiesen eine völlig neue Erfahrung. Aber irgendwann muss sich der Fußball-Stadtoberligist ja mal an die höhere Ebene gewöhnen. Also hat er in der Wintervorbereitung Testspiele gegen den 1. FC Magdeburg III, gegen Fortuna Magdeburg II, gegen den Eilslebener SV (alle Landesklasse), gegen die A-Junioren des VfB Ottersleben (Verbandsliga) und gegen Union Schönebeck (Landesliga) bestritten. Und bis auf die Partie gegen Eilsleben (2:2) allesamt verloren. „Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit haben“, sagte Seilerwiesen-Trainer Christian Katzbach. „Wir müssen auch gegen solche Gegner dominanter werden.“