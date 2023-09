Magdeburg - Nach der Derby-Niederlage gegen den HSV haben die Handballer des BSV 93 ihren ersten Erfolg in der Sachsen-Anhalt-Liga eingefahren. Der Aufsteiger bezwang die SG Kühnau deutlich. Dagegen musste der HSV sich nach einer Schwächephase gegen Radis geschlagen geben.

HSV Magdeburg

Es gab auch durchaus Grund zur Freude an diesem Samstagabend in der Halle der Eike-von-Repgow-Schule. Nico Jantsch zum Beispiel ist nach absolvierter Ausbildung in den Kader des HSV zurückgekehrt und hat prompt mit sechs Toren geglänzt. „Er ist für uns eine echte Verstärkung“, erklärte Trainer Harry Jahns, dessen Sohn Michael mit neun Toren der beste Werfer war bei der 29:31 (15:14)-Niederlage.

Keinen Grund zur Freude hatte der 71-jährige Coach allerdings zwischen der 38. und der 54. Minute. Erst blieb der HSV in diesem offenen Schlagabtausch gegen TuS auch im Ergebnis auf Augenhöhe, dann lagen die Stadtfelder mit sieben Toren zurück (22:29). „In dieser Phase haben wir zum einen schlecht gespielt und unsere Chancen nicht genutzt, zum anderen haben wir durch einige Schiedsrichter-Entscheidungen unseren Rhythmus verloren“, erklärte Jahns.

Den nahm der HSV wieder auf, „wir hatten sogar viele Möglichkeiten, um noch den Ausgleich zu schaffen und wären deshalb fast noch rangekommen“, berichtete der Trainer. Aber auch die Chancen in der Schlussphase wurden nicht konsequent genutzt. Jahns: „An diesem Abend sollte es einfach nicht sein.“ Dennoch erinnerte sich Jahns, „wie wir vor einigen Jahren gegen Radis noch klare Niederlagen kassiert haben, jetzt können wir auch gegen solche Teams mithalten“.

HSV-Tore: M. Jahns 9/3, Jantsch 6, Ebert 6, Buckstöver 4, Düsterhöft 2, H. Jahns 1, M. Zimonczyk 1

BSV 93

Sven Liesegang hat sich über diesen Sieg gefreut, überbewerten möchte ihn der Coach des BSV 93 nicht. Die SG Kühnau war nicht in bester Besetzung in die Halle ans Einstein-Gymnasium gekommen, während Liesegang sein Kontingent voll ausnutzen konnte. Weshalb sich beim 36:21 (16:11)-Sieg auch junge Spieler beweisen durften. „Aber ohne die erfahrenen Spieler geht es nicht“, weiß der 54-Jährige, der einst mit dem SCM die deutsche Meisterschaft und die Champions League gewonnen hat.

Zu diesen erfahrenen Spielern zählen auch Till Wagner und John Bade, die auf unterschiedliche Weise zum Torerfolg kommen. Wagner nimmt einen Schritt Anlauf und wuchtet den Ball ins Netz, Bade kämpft sich im Eins-gegen-Eins an den Kreis und vollendet. Beide Akteure haben jeweils zehn Treffer in jener Partie erzielt. Aber trotzdem ist noch längst nicht alles gut. „Wir müssen weiter an der Variabilität im Angriff arbeiten“, sagt Liesegang.

Auch die Abwehr kann trotz des gelungenen Auftritts gegen Kühnau in ihrem taktischen Verständnis noch zulegen. Deshalb „lege ich auch im Kleingruppentraining den Fokus auf Entwicklung der individuellen Qualität“, betont der Coach. Wenn das System verinnerlicht ist und der Defensivverbund zu einer verlässlichen Größe gewachsen ist, „dann nimmt das auch den Druck von der Mannschaft“, ist sich der Coach sicher.

Was diesmal allerdings im Gegensatz zur Niederlage zum Auftakt beim HSV besonders gut funktionierte, war die Chancenverwertung. Auf die wird es auch in den nächsten Spielen ankommen. „Denn so wie in der vergangenen Saison, als die Mannschaft fast alles gewonnen hat, wird es in der Sachsen-Anhalt-Liga nicht funktionieren“, hat Liesegang der Mannschaft erklärt. Was sein Saisonziel ist: „Für uns geht es allein um den Klassenerhalt.“ Alles andere ist Bonus.

BSV-Tore: Wagner 10/2, Bade 10, Wölkerling 4, Elsner 2/1, Brandt 2, Schmidt 2, Flagmansky 2, Hampel 2, Strobel 1, Köllner 1