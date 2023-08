Magdeburg - Seilerwiesen-Trainer Christian Katzbach gefällt es, welche Optionen ihm seine Ersatzbank bietet: „Die Mannschaft zeichnet es momentan aus, dass die Einwechselspieler direkt funktionieren.“ Beim jüngsten 5:1-Sieg in der Landesklasse 2 gegen Mitaufsteiger TSV Brettin-Rossdorf trug sich in dieser Hinsicht Kurioses zu. Nachdem die erste Halbzeit 1:1 geendet war, kam für den SV Seilerwiesen Angreifer Florian Trabandt ins Spiel. Und der Stürmer überragte daraufhin mit drei Treffern und obendrein einer Vorlage.

Interessanterweise nannten der 31-Jährige, der im Produktmanagement arbeitet, und sein Coach denselben Grund, warum der Akteur zum Superjoker mutierte. „Er hatte so eine Wut im Bauch und spielt dann so eine Halbzeit“, freute sich Katzbach über die Reaktion des Matchwinners darauf, erst zum Zuschauen verdammt gewesen zu sein. Der ehrgeizige Spieler selbst formulierte es so: „Das ist manchmal so, wenn man mit Wut im Bauch ins Spiel kommt.“

Trainer Katzbach ist indes nicht nur über die Leistungen der Einwechselspieler froh, sondern auch über den Saisonstart. Schließlich gewann sein Team nicht nur kürzlich 5:1, sondern auch zuvor am ersten Spieltag beim SSV Samswegen 4:0. Folglich sprach der Coach von einem „starken Auftakt“. Gleichwohl heben sie in Seilerwiesen nicht ab. Schließlich ist die Saison noch jung. „Jetzt haben wir Arminia und Burg vor der Brust und wollen auch da wieder gute Spiele abliefern“, betonte Katzbach, der in Sachen Spielaufbau, Kommunikation und Effizienz Verbesserungspotenzial erkannte.

Ich bin manchmal der Teamclown, der dummes Zeug quatscht und für gute Stimmung sorgt. Florian Trabandt

Zumindest aber lässt es der Saisonbeginn realistisch erscheinen, dass der Aufsteiger nicht um den Ligaerhalt bangen muss. Tatsächlich spielt Seilerwiesen auch keinen typischen Fußball eines Abstiegskandidaten. Der 33-jährige Trainer setzt mit seinem Assistenten Jonas Jacob auf einen mutigen Angriffsansatz. Über Florian Trabandt sagte der Coach hierzu nach dessen Gala: „Er passt super ins System.“ Schließlich zeichnet sich der 1,86-Meter-Akteur durch seine feine Technik und Elan aus.

Und nicht nur spielerisch passt der Stürmer rein, sondern auch von seiner Art. So frohlockte er, beim SV mit „coolen Jungs“ dem Hobby nachzugehen. „Wir haben ,Trabi’ sehr gerne und es ist einfach schön, ihn hier zu haben“, schwärmte der Coach. Für den Akteur hat die zweite Saison beim Team begonnen. Er war im vergangenen Sommer vom Landesklasse-Vertreter Baalberge gekommen. Weil der Masterstudent im Agrarmanagement mit seiner Freundin in Magdeburg lebt, entschied er sich, künftig auch für einen Verein in der Elbestadt zu spielen. Auf Seilerweisen fiel die Wahl des Linksfußes vor allem deshalb, weil „ich den Kapitän Dennis Schardt schon länger kenne“.

Neben Schardt geht unter anderem auch Trabandt als „Zugpferd“ voran, wie Katzbach dessen Erfahrungsschatz hervorhob. Und der Angreifer ist eben auch gesellig. Aus seinem Mund klang das so: „Ich bin manchmal der Teamclown, der dummes Zeug quatscht und für gute Stimmung sorgt.“ Am Sonnabend auswärts beim SV Arminia (15 Uhr) will der Fußballer, der auch liebend gerne Ski fährt, diesmal natürlich von Beginn auf dem Feld stehen. Und die Chancen hierfür stehen gut. Zumindest sagte Katzbach: „Er hat durch seine klasse Leistung Werbung für sich gemacht.“