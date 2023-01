Magdeburg - Steven Ehebrecht hat nur noch selten Zeit für das aktive Spiel. Nicht nur, dass ihn sein Job ausfüllt, er ist gemeinsam mit Benjamin Ehrhardt auch als Schiedsrichtergespann deutschlandweit unterwegs. Sie haben mal wieder die Ehre, am ersten März-Wochenende das Final Four um den Deutschlandpokal zu pfeifen. Und sie kommen womöglich zu der Ehre, ab der kommenden Saison auf internationaler Ebene Spiele zu leiten. Steven Ehebrecht ist also ein prädestiniertes Beispiel dafür, warum die Floorball Tigers auch in der kommenden Saison dort verharren, wo sie in der laufenden Serie so unfassbar dominant sind – in der Verbandsliga Ost. In einer Liga also, in der die Magdeburger ob ihrer spielerischen Qualität eigentlich nichts zu suchen haben. „Das ist eine bewusste Entscheidung der Vernunft“, sagt Ehebrecht.

