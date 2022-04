Tom Dzemski boxt am 14. Mai in Magdeburg gegen Tomas Adamek.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Doch Tom Dzemski ist sich sicher , dass er diesen gewinnt: Am 14. Mai wird der Boxer auf der Seebühne in Magdeburg durch die Ringseile klettern und das nachholen, was er Anfang März in Brno wegen Corona verpasst hat: seinen 20. Profikampf.