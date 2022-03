Trainer Just lobt die Entwicklung der SCM-Youngsters

Stephan Just hat große Freude an der Entwicklung seiner Mannschaft: Die wollen die Youngsters des SC Magdeburg am Freitagabend im Drittliga-Duell bei DHfK Leipzig II bestätigen.

Magdeburg - Ein gutes Gefühl im Bauch wird Stephan „Apollo“ Just begleiten, wenn er mit den Youngsters des SC Magdeburg heute nach dem gemeinsamen Mittagessen gegen 13 Uhr in den Mannschaftsbus steigt. Ziel der Reise ist Leipzig, wo die Grün-Roten um 17 Uhr zum Drittliga-Duell der Bundesliga-Reserven beim SC DHfK gastieren. Im Hinspiel siegten die Elbestädter deutlich mit 31:20 – doch das ist nicht der Grund für Justs positive Stimmung. Ebenso wenig die achtbare Punkteteilung der Vorwoche beim 24:24 gegen Liga-Primus TuS Vinnhorst. Auch nicht der zuvor hart erkämpfte Derbysieg gegen Anhalt Bernburg (35:32). Vielmehr ist es eine Mischung aus alldem, was die Youngsters seit ihrem ersten Saisonsieg erreicht haben, was Just glücklich stimmt.