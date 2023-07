Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Phileas Daniel ist direkt aus dem Urlaub zum Flughafen gereist, um mit seiner Mannschaft in die Goldmission zu starten. Von Österreich über München nach Maribor führte am vergangenen Dienstag der Weg des 16-Jährigen vom SC Magdeburg nach Slowenien, wo für die U-17-Nationalmannschaft am Montag die Europäischen Jugendspiele (EYOF) beginnen. Die Gegner, die es in der Gruppenphase und auf dem Weg zum Halbfinale zu schlagen gilt, sind die Gastgeber, die Isländer und die Norweger. Phileas Daniel ist dann nicht allein unter Grün-Roten. Auch Linksaußen Oskar Pakebusch (16) und Keeper Oskar Stieglitz (15) sind der Einladung von DHB-Talentcoach Carsten Klavehn und Nachwuchs-Chefbundestrainer Jochen Beppler gefolgt.