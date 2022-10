Trotz Diabetes kämpft Lucas Hörhold vom TTC Börde um den Klassenerhalt

Lucas Hörhold vom TTC Börde ist ein Kämpfer - in zweierlei Hinsicht. Seine Krankheit hat er unter Kontrolle, an der Platte gibt er für dasTeam auch sein Bestes.

Magdeburg - Bei seiner ersten geistigen Abwesenheit ist ihm noch kein Schreck durch die Glieder gefahren. Wahrscheinlich hat Lucas Hörhold gedacht, die Laune der Natur würde ihm einen Streich spielen. Erst als die Abiturprüfungen auf seinem Lebensplan standen, als die ersten Tests sein Wissen abverlangten, da wurde aus der gedachten Laune ein gefühlter Dauerzustand, der ihn im Sommer in die ärztliche Aufsicht schickte. 15 Kilo an Gewicht hatte Hörhold verloren, weil er nichts mehr gegessen hatte. „Die Symptome waren nach den Prüfungen so schlimm, dass ich zum Arzt gegangen bin“, berichtet er. Und die Diagnose war so schlimm, dass Hörhold sogleich ins Krankenhaus in seiner Heimatstadt Zeitz eingeliefert werden musste. Sie lautete: Diabetes. Lucas Hörhold ist erst 19 Jahre alt.