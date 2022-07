TTC Börde droht schwierige Saison in der Tischtennis-Oberliga

Bis zum letzten Spieltag musste der TTC Börde um den Verbleib in der Tischtennis-Oberliga fürchten. Vereinschef Frank Kuhnert erwartet auch in der anstehenden Saison einen schwierigen Kampf im Rennen um den Klassenerhalt.

Jens Köhler (l.) und Lucas Hörhold bilden auch in der kommenden Oberliga-Saison beim TTC Börde das Doppel im unteren Paarkreuz.

Magdeburg - In einem Herzschlag-Finale sicherten sich die Tischtennis-Spieler des TTC Börde den Klassenerhalt in der Oberliga Mitte. Um diesen wird es auch in der kommenden Spielzeit gehen, blickt TTC-Vorsitzender Frank Kuhnert voraus.