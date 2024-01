Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stadtfeld. - Jens Köhler hat sich bereits warmgeschmettert für den kommenden Doppelspieltag in der Tischtennis-Oberliga. Wenn er am Sonnabend um 15 Uhr mit seinem Team auf Zella-Mehlis trifft. Wenn er am Abend mit dem TTC Börde zum Stadtderby die Diesdorfer Eintracht empfängt (19 Uhr). Dann wird er in den Gesprächen nach dem letzten Matchball einiges auswerten – wie seine gewachsene Stärke an der Platte, vielleicht auch die formidable Ausgangsposition für den weiteren Saisonverlauf, denn die Stadtfelder könnten sich mit vier Punkten an jenem Tag in der Spitzengruppe der Liga festsetzen. Womöglich erzählt er auch die Geschichte der Konternoppe, eines Belages, dessen sich Nikolas Wolf erst vor einigen Wochen angenommen hat. Sehr erfolgreich sogar. „Das ist bei diesem Belag nicht selbstverständlich, sich in dieser kurzen Zeit darauf einzustellen“, sagte Köhler beeindruckt.